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Avrupa ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
Avrupa

ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

ABD yönetimi, Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 07:08:00 -
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Suriye için deprem yardımıyla ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu genel lisansla Suriye Yaptırımlar Yönetmeliği tarafından yasaklı olan deprem yardımı ile ilgili tüm işlemlere 180 gün boyunca muafiyet sağlanacağı aktarıldı.

ABD'nin yaptırım programlarının meşru insani yardımları hedef almadığı belirtilen açıklamada, sağlanan muafiyetin ABD'nin devam eden deprem krizinde Suriye halkını destekleme taahhüdünü yansıttığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaptırımların hafifletilmesi tek başına Esed rejiminin uzun süredir devam eden yapısal zorluklarını ve acımasız taktiklerini tersine çeviremezken bu felaketin ardından ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımı engellememesini sağlayabilir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Suriye'deki durumun izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, yıkıcı depremlerin ardından yaşanan trajik yaşam kaybı ve yıkım nedeniyle Türkiye ile Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Adeyemo, "Uluslararası müttefikler ve insani yardım ortakları, etkilenenlere yardım etmek için seferber olurken, ABD'nin Suriye'deki yaptırımlarının Suriye halkının hayatlarını kurtarma çabalarını engellemeyeceğini açıkça belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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