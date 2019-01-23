ABD'den darbe gibi karar! Venezuela'ya geçici devlet başkanı atadı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı Maduro'yu tanımayarak skandal bir karara imza attı. Trump, ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu tanıdığını açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı yüz binlerce kişi başkent Karakas sokaklarına çıktı. Ülkenin mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından 10 Ocak'ta yemin ederek yeni başkanlık dönemine başlamıştı. Fakat bir çok yabancı ülke muhalefetin boykot ettiği seçimlere hile karıştığını belirterek Maduro'yu tanımamıştı.

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