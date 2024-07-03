ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi! Bu cevabı şaşırtıcı, rahatsız oldu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Kuzey Kore'nin taktik balistik füzeler fırlatmasının "istikrarı bozan bir davranış" olduğunu söyleyerek durumu "sorumsuzluk" olarak niteledi.
Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SORUMSUZCA BİR DAVRANIŞ"
Ryder, Kuzey Kore'nin taktik balistik füzeler fırlattığı test atışına ilişkin soruya, "Bu tür istikrarı bozan, karışıklığa yol açan davranışın sorumsuzca olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz." dedi.
"CİDDİYE ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"
Kuzey Kore'ye "diplomatik diyaloğa" dönmesi çağrısı yapmaya devam ettiklerini ifade eden Ryder, Kuzey'in fırlattığı balistik füzelerin ABD'ye ya da ortaklarına karşı "tehdit teşkil etmese de ciddiye alınmaya devam edileceğini" dile getirdi.
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