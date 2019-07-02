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ABD'den çok sert tepki: Limiti aştınız

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyurmasının ardındanbir açıklama yaparak Tahran yönetimini kınadı.

02 Temmuz 2019 Salı 07:20
ABD'den çok sert tepki: Limiti aştınız

ABD yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyuran İran'a sert tepki gösterdi.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyurmasının ardından ayrı ayrı açıklamalarla kararı kınadı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğu kaydedilerek, Tahran'ın anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiği öne sürüldü.

"İzin vermeyeceğiz"

Açıklamada, "İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarına geri dönmemiz gerekiyor. ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran rejimi nükleer emellerinden vazgeçmeli." ifadesine yer verildi.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran'a uranyum stok limitini aşmama çağrısı yaptı.

İran'ı "bölgesel anlamda teröre sponsor olmakla" suçlayan Pompeo, "Hiçbir nükleer anlaşma, İran rejimine hiçbir seviyede uranyum zenginleştirme imkanı tanımamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Uranyum zenginleştirmesine karşıyız"

2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan kararlara atıf yapan Pompeo, uranyum zenginleştirmesiyle ilgili söz konusu kararların halen geçerli olduğunu belirtti.

"Trump yönetimi, uluslararası topluma, İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarının yeniden uygulanması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Pompeo, nükleer silahlara sahip bir İran'ın bölge ve tüm dünya için büyük bir tehdit olacağını savundu.

"ABD müzakere yapmaya hazır"

Pompeo, "ABD, İran'ın uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu tehdidi çözmek için bu ülkeyle yeni ve kapsamlı bir anlaşma müzakeresi yapmaya hazırdır." yorumunu yaptı.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Tahran yönetimi yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:20
  1. ABD
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