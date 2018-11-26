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ABD'den çok sert açıklama: Bu küstahlık kabul edilmemeli

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' ifadesini kullandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:57
ABD'den çok sert açıklama: Bu küstahlık kabul edilmemeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı.

Ancak Rusya, ''sınırlarının ihlali'' gerekçesiyle toplantıya çağırdığı 15 üyeli konseyde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için toplantı, ''Azak Denizi'ndeki Rusya-Ukrayna gerginliği'' başlığı altında yapıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere, Hollanda, Polonya ve İsveç adına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, konseyin, ''Rusya'nın provokasyonlarını, 'sınırlarının ihlali' başlığı altında değil, uygun bir gündem maddesi olarak ele alacağını'' söyledi.

'Asla kabul edilmemeli'

Rusya'nın hafta sonu "pervasızca" gerginliği artırdığını belirten Haley, ''Rusya'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndan yasal geçişini engellemesi, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu küstah eylem, uluslararası toplum tarafından kınanmalı ve asla kabul edilmemeli.'' diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci YardımcısıDmitry Polyanskiy ise Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Polyanskiy, ''Bu provokasyonun önceden planladığı çok açık ve Batılı devletler destekledi.'' dedi. Dmitry Polyanskiy, BMGK'nin ''Ukrayna'nın tehlikeli eylemlerinin sorumluluğunu" yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:57
  1. Nikki Haley
  2. ABD
  3. Rusya

YORUM YAZ

  • SelimSelim10 dk önce
    Sizin Suriyede yediğiniz p.klar ne olacak. Resmen ülkenin yarısını işgal ettiniz.
  • MARKOVICMARKOVIC24 dk önce
    AMERIKANIN CADISI NEDEN KENDIN GITMIYORSUN NEDEN ULUSLAR ARASI OLUYOR AMERIKA PETROL OLAN YERLERI ISTILA EDINCA ULUSLAR ARASI OLMUYORDA SAVAS CIKINCA ULUSLARARASIMI OLUYOR AMERIKANIN ZILLI CADISI:
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