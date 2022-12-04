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Dünya ABD'den Çin'i kızdıracak açıklama! Blinken'dan protesto açıklaması
Dünya

ABD'den Çin'i kızdıracak açıklama! Blinken'dan protesto açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'deki protestoları desteklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:16:00 -
ABD'den Çin'i kızdıracak açıklama! Blinken'dan protesto açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'deki Kovid-19 tedbirlerine karşı yürütülen protestoları desteklediklerini ve gelecek yıl yapacağı Çin ziyaretinde bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Blinken, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Tapper'ın ABD'nin Çin'deki Kovid-19 protestolarını destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Blinken, "Tabii ki de destekliyoruz." yanıtını verdi.

Blinken, "Çin'de olsun, İran'da olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsun, insan haklarını, barışçıl protesto haklarını, ifade haklarını her yerde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek yılın başında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini anımsatan Blinken, ziyaretinde bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

Çin'deki Kovid-19 protestoları

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron varyantının bulaşıcılığının artması nedeniyle hükümet, sıfır vaka tedbirleri kapsamında salgının etkili olduğu bölgelerde karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler almıştı.

Katı tedbirlere tepki gösteren halk, ülkenin farklı bölgelerinde hükümeti protesto etmişti.

Protestoların ardından Çin'in salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde küçük ve aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtmişti.

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