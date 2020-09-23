  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Çin'e karşı bir adım daha
Dünya

ABD'den Çin'e karşı bir adım daha

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırma ile üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatın yasaklanmasını ve işçi kaçakçılığına karışan bireylere yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 01:10:00 - 2020-09-23 01:24:27
ABD'den Çin'e karşı bir adım daha

Çin'in Doğu Türkistanlı işçileri sömürmesini engelleyen karar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nden 3'e karşı 406 "Evet" oyuyla geçti.

Senato'ya gönderilecek söz konusu tasarının, buradan da geçmesi halinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın önüne gelmesi bekleniyor. Trump'ın anlaşmayı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan haberlerde Çin'in sözde meslek eğitimi için Doğu Türkistan'da kurduğu kamplarda zorla Uygur Türklerini çalıştıyor ve asimilasyona tabi tutuyordu.

Pekin yönetiminin bu insaniyetten uzak adımı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve çoğu ülke bu vahim olayı ağır bir şekilde eleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz
Gündem

Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz

Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı makalede Doğu Akdeniz’de yaşanan son krizin Yunan donanmasına..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı