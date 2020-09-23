ABD'den Çin'e karşı bir adım daha

Çin'in Doğu Türkistanlı işçileri sömürmesini engelleyen karar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nden 3'e karşı 406 "Evet" oyuyla geçti.

Senato'ya gönderilecek söz konusu tasarının, buradan da geçmesi halinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın önüne gelmesi bekleniyor. Trump'ın anlaşmayı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan haberlerde Çin'in sözde meslek eğitimi için Doğu Türkistan'da kurduğu kamplarda zorla Uygur Türklerini çalıştıyor ve asimilasyona tabi tutuyordu.

Pekin yönetiminin bu insaniyetten uzak adımı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve çoğu ülke bu vahim olayı ağır bir şekilde eleştirmişti.