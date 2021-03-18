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Dünya ABD'den Çin toplantısı yorumu
Dünya

ABD'den Çin toplantısı yorumu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'li ve Çinli yetkililer arasında bugün yapılacak toplantının seri bir toplantı olmadığını ve ABD'nin masaya güçlü bir şekilde oturacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:35:00 -
ABD'den Çin toplantısı yorumu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün Çinli yetkililer ile Alaska'da yapacakları görüşmelere dikkati çeken Psaki, "Burada Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri de dahil birçok endişe konumuzu dile getireceğiz." ifadesini kullandı.

Çin ile bölgedeki askeri gerilim, bilişim teknolojileri, tehditler gibi konuların da ele alınacağını belirten Psaki, "Çin ile ilişkilerimize, güçlü yanlarımızdan yaklaşıyoruz ve ülkemizdeki ekonomimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Çin ile müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bugünkü toplantının şu anda bir toplantılar serisinin başlangıcı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Çin hükümetinin hazirandaki İklim Zirvesi için Biden ile görüşme talep ettiğine dair çıkan haberlere de yanıt veren Psaki, "Bu toplantıya birkaç ay var ve şu ana kadar planlanmış bir ikili görüşme yok." diye konuştu.

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