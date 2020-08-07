ABD'den bölgede ortalığı karıştıracak hamle: Devasa büyüklükte inşa ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekileceğini açıklamasının üzerinden tam bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı. Tam aksine bölgeye iyice yerleşmeye başlayan ABD bölgede üs kurma çalışmalarına hız verdi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda içinde havaalanı da bulunan devasa bir üs inşa eden ABD yönetimi üssün yapımını büyük ölçüde tamamladı.

Üssün yapımının bitmesi halinde, petrol alanları dahil Haseki ve Deyrizor bölgelerinde ABD yönetimi etkili kontrol sağlayacak.

ABD güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında kontrol altına aldığı Telabyad ve Resulayn kentlerinden çekilirken petrol alanlarında konumunu muhafaza etti. Başta petrol bölgeleri olmak üzere ülkede kalıcı faaliyetlere hız veren ABD'nin son hamlesi bölgede tansiyonu iyice yükseltecek.

Bölgedeki Arap aşiret reislerinden alınan 50 dönümlük alan üzerine inşa edilmeye başlanan üssün ilk aşamada 25 dönümlük alanının kullanılacağı daha sonra arazinin tamamının kullanıma açılacağı bildirildi. Üs bölgesinde özel bir teknik atölye kuran ABD yönetimi askerler için konut, eğitim kampları, dev lojistik malzeme depoları, oyun, eğlence salonları ve kapalı yüzme havuzları inşa etmeye başladı. Savaş uçaklarının inişi için de pist genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye dev sevkiyat

El-Şaddadi’de bulunan askeri üssün Suriye’deki Amerikan güçlerinin en büyüğü haline geleceği ve bu kapsamda Haseki ile Deyrizor vilayetlerini içine alan bölgede 145 km2’lik sahayı ABD’nin daha etkili denetleyeceği ifade ediliyor.

ABD kuvvetleri, başta Şeddadi üssü olmak üzere Haseki ve Deyrizor askeri üslerine yakın zamanda yakıt, arazi araçları, kamyonlar, ağır vinçler ve kazma makineleri dahil lojistik malzeme yüklü yüzlerce araç sevk etmişti. ABD yönetiminin, Şeddadi’deki asker sayısını 2019 yılına göre iki katından fazla artırdığı da belirtiliyor.

El Şaddadi’deki askeri üssün tamamlanması sonrası tam kapasite ile faaliyete geçmesi halinde ABD’nin bölgedeki askeri varlığının, Suriye rejiminin bölgeyi denetim altına almasında caydırıcı rol oynayacağı, diğer yandan terör örgütü PKK/PYD’nin pozisyonunu güçlendireceği ve DAEŞ’e yönelik etkili daha etkili harekatlara girişileceği ifade ediliyor.

El-Şaddadi'nin önemi

Stratejik konumu, Irak sınırına yakınlığı ve çeşitli petrol ve tarımsal zenginlikleriyle öne çıkan 40 bin nufüslü El Şeddadi’de yaşayanların büyük bölümü Arap Jabour kabilesinden oluşuyor. Bölgedeki gözlemciler, ABD kuvvetlerinin faaliyetlerini arttırması, Haseki ve Deyrizor’da askeri üs ve tesis sayısını çoğaltmasının, terör örgütü PKK/SDG’nin bir Amerikan şirketi ile petrol sahalarında üretimi arttırma ve iki rafineri inşa etmek için yapılan petrol anlaşması ile ilişkilendiriyor. Geçtiğimiz hafta, Amerikan Delta Crescent Energy LLC petrol firmesi ile SDG arasında bölgede petrol üretimi için bir anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.