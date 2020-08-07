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Dünya

ABD'den beli kırılan PKK'ya moral ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörist PKK'nın belini kırınca terör sevici ABD Kandil'e bir ekip gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 05:05:00 -
ABD'den beli kırılan PKK'ya moral ziyareti

Kuzey Irak’taki basın yayın organları geçtiğimiz günlerde ABD’li bir heyetin Kandil’e giderek terör örgütü PKK’nın elebaşları ile görüştüğünü iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise apar topar bir açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı. Ancak ziyaretle ilgili yeni iddialar geldi.

ABD askerleri bölgede inceleme yaptı

El- Monitör’ün üst düzey ABD’li bir yetkiliye dayanarak verdiği habere göre, ABD Özel Kuvvetlerinden oluşan askeri heyet Kandil’e gitmedi ama terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin hava harekâtlarıyla vurduğu Zergele kampı ile Kanimasi bölgesini inceleyen ABD askerlerinin, PKK’nın buradaki elebaşlarıyla görüştüğü ve ‘hasar tespiti yaptığı’ öğrenildi.

Görüşmede PKK elebaşları, ABD’li heyete ‘Türk hava saldırılarından duydukları rahatsızlığı’ iletti. Türkiye’nin PKK’nın İran’daki kolu PJAK’a terörist taşıyan bir kamyoneti de hedef aldığını anlatan teröristler, hava harekâtında öldürülen militanları ise Amerikalılara ‘siviller’ olarak göstermek istedi. PKK’lıların ABD askerlerine temel şikayet konusu ise Türkiye’nin 15 Haziran’da başlattığı Pençe-Kartal operasyonu oldu.

PKK’lılar harekâtın örgüte verdiği zararı ABD’lilere uzun uzun anlattı. Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan’la birlikte Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçişlerin iyice zorlaştığından bahseden teröristler, Türkiye’nin Irak’a doğrudan erişim sağlayacağından duydukları endişeyi aktardı. Cani örgüt, Başika Üs bölgesindeki Mehmetçik varlığından ötürü hissettikleri endişeyi de Amerikalılarla paylaştı.

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