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Dünya ABD’den Bağdat Büyükelçiliği’ni kapatabileceği tehdidi
Dünya

ABD’den Bağdat Büyükelçiliği’ni kapatabileceği tehdidi

Trump yönetimi, Irak’ı Şii militanların ABD çıkarlarına karşı roket saldırılarını durdurmazsa Bağdat’taki Büyükelçiliği’ni kapatacağı konusunda tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:20:00 -
ABD’den Bağdat Büyükelçiliği’ni kapatabileceği tehdidi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el- Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat’taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planını gündeme getirdi. İki Iraklı yetkili de ABD’nin gelecek birkaç ay içinde Bağdat’taki büyükelçiliği kapatmaya yönelik ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceğini ve Erbil’deki Başkonsolosluğun açık tutulacağını belirtti.

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