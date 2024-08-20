ABD’den Avustralya’ya Javelin füzesi satışı! Milyon dolarlık dev yatırım, satışını onayladı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’ya toplam değeri 100 milyon dolar olan FGM-148F Javelin Tanksavar Füzesi satışını onayladı.

ürkiye'ye F-35 savaş uçaklarını S-400 tedariki nedeniyle vermeyen ABD'nin bu yöndeki tutumu devam ediyor. Amerikan uçak yapım şirketi Lockheed Martin destek vereceğini açıkladı!

Sözleşmeye göre ABD, toplamda 350 adet FGM-148F Javelin füzesini Avustralya’ya tedarik edecek. Füzelere ek olarak ABD Hükümeti’nin, Avustralya’ya teknik yardım, onarım ve lojistik desteği vereceği açıklandı. Satışın ana yüklenicilerinin ise RTX Corporation ile Lockheed Martin olduğu aktarıldı.

Amerikan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Batı Pasifik’te önemli bir müttefik olan Avustralya’nın bölgedeki barış ve ekonomik istikrarı korumasına destek olunacağının altı çizildi.

Avustralya Ordusu, tanksavar füze kapasitesini arttırmak için geçtiğimiz dönemde de ABD ile toplam değeri 60 milyon dolar olan ve 255 Javelin füzesini içeren bir sözleşme imzalamıştı. 2000 yılından itibaren Amerikan Javelin sistemlerini kullanmaya başlayan Avustralya, stoklarını korumak ve geliştirmek için anlaşmalar yapmayı sürdürüyor.

Yakın zamanda Fas, Kosova ve Romanya çok sayıda Javelin tanksavar füzesi sipariş ederek envanterlerini güçlendirmek için harekete geçti. Javelin’in üreticisi Amerikan Lockheed Martin şirketi, 2023 yılı içerisinde toplam 7.2 milyar dolarlık rekor Javelin füze siparişi aldığını açıklamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FGM-148F Javelin Tanksavar Füzesi

Javelin füzesi, at ve unut yeteneğine sahip kızılötesi güdümlü bir füze sistemidir. Birincil olarak piyadeler tarafından tankları, zırhlı araçları ve diğer kara hedeflerini yok etmek için kullanılan Javelin, savaş alanındaki çok yönlülüğü sebebiyle uluslararası anlamda oldukça popüler bir platformdur.

Füze 1,1 metre uzunluğunda ve 127 milimetre çapındadır. Tamamen monte edilmiş bir Javelin füzesi ve lançerinin ortalama ağırlığı 22,3 kilogramdır. Kompakt boyutu ve nispeten düşük ağırlığı sayesinde Javelin, tek bir piyade tarafından bile rahatlıkla kullanılabilir.

800 milimetreye kadar zırh delme yeteneği ve 2.5 kilometre etkili menziliyle birlikte Javelin, aktif olarak Avustralya, Bahreyn, Çekya, Estonya, Fransa, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, İrlanda, İsrail, Ürdün, Litvanya, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye’de de Roketsan, Javelin ile aynı sınıfta bulunan KARAOK Tanksavar Füzesi’nin üretimine halihazırda devam etmektedir.