ABD’den Araplara Türkiye emri! "Düşmanlığa devam edin"

Yakup Sarıçiçek

Atalarımız boşuna “Domuzdan post, gavurdan dost olmaz” dememiş... Her fırsatta Türkiye’nin müttefiki ve dostu olduğunu söyleyen ancak teröristlerle kol kola kirli planlar yapan Amerika, ülkemize karşı Arapları kışkırtmaya devam ediyor... Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ta maşası olan YPG/PKK’ya yönelik operasyonlar düzenlenmesinden çok rahatsız olan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Arap ülkelerinin Türkiye düşmanlığı üzerinden Esed rejimine yaklaşmasını yasakladı.

Türkiye’nin Suriye’de ABD’nin kirli planlarına karşı duruşu ve maşası YPG’yi düşman olarak görmesinden rahatsız olan Pentagon, Ortadoğu’daki yakın dostları olan Arap ülkeleri Türkiye konusunda uyardı.

Esed’le yakınlaşmaya tehdit

Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerin Türkiye’ye karşı Esed’le yakınlaşmasına sert çıkan ABD’li yetkililer, “Esed’le dostluk ve yakınlık adımları tehlikeli. Suriye’de tanımadığımız bir rejimle yakın ilişki kurmanız bizim stratejimizi baltalıyor. Türkiye’ye karşı duruşunuz ve tavır alışınız aynen devam etsin ama Beşşar Esed yönetimiyle ilişki kurarsanız sonuçlarına katlanırsınız” tehdidinde bulundu.

PKK’ya mali destek verin

Amerikan gazetesi Washington Post’un (WP) ABD’li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Beyaz Saray, Esad’la yeniden ilişki kurmaya yönelik her adıma yaptırımla karşılık verme kararı aldı. Arap ülkelerinden Esed rejimiyle ilişki kurmayı yasaklayan Washington’ın terör örgütü YPG/PKK’ya maddi destek talep ettiği de belirtildi. ABD’nin Arap ülkelerine “YPG, Suriye’de Esed ve İran’a karşı en güçlü müttefikimiz. Onlara destek olun” dediği de bildirildi.