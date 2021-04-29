  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Afganistan'dan çekilme açıklaması
Dünya

ABD'den Afganistan'dan çekilme açıklaması

ABD yönetimi Afganistan'dan kayde değer bir çekilmenin başlamadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 21:23:00 -
ABD'den Afganistan'dan çekilme açıklaması

Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi
Ekonomi

Altın alacakları ‘çok kritik’ diyerek uyardı! Rakam verdi ve 'alın' dedi

Altın fiyatlarında belirsiz süreç devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe geliyor.
National Interest: ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor
Dünya

National Interest: ABD artık Türkiye'ye karşı bunu yapamıyor

National Interest tarafından yapılan bir analizde, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehdit ve yaptırımlarının artık bir işe yaramadığı belirtildi...
Hadlerini de bilgi birikimlerini de aştılar!
Gündem

Hadlerini de bilgi birikimlerini de aştılar!

Bu akşam saat 19:00'da başlayacak tam kapanma süresince alkol satışının da gerçekleşmeyecek olmasını tartışan çevreler, hadlerini ve bilgi b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay