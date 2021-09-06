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Dünya ABD'den Afganistan'a dönüş açıklaması
Dünya

ABD'den Afganistan'a dönüş açıklaması

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz. Başka şansımız yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 13:19:00 -
ABD'den Afganistan'a dönüş açıklaması

Geçtiğimiz hafta son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sona erdi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

"Afganistan'a da geri döneceğiz"

Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyleyip "Başka şansımız yok, Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi.

"Terör tehdidi büyüyecek"

Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" dediDaha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham "Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı" demişti.

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