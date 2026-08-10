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Dünya ABD'den abluka açıklaması! 55 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi
Dünya

ABD'den abluka açıklaması! 55 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi

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ABD'den abluka açıklaması! 55 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi

ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında 55 ticari geminin başka rotalara yönlendirildiği, 2 geminin hareketinin engellendiği ve 2 gemiye çıkıldığı bildirildi.

ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının bilançosuna ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ablukanın sıkı biçimde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

ABD ordusundan İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının son durumuna ilişkin bilgilendirme geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada ablukanın katı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Bugün itibarıyla CENTCOM 55 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirmiş, 2 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trump, ablukanın İran’daki ekonomik krizi derinleştirdiğini öne sürmüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda İran’ın ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olduğunu savunarak, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını iddia etmişti. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının Tahran yönetiminin içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini öne sürmüştü.

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