ABD’den 4,7 Milyar Dolarlık Füze Hamlesi: Patriot Önleyicilerinin Üretimi Artıyor

ABD, hava ve füze savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım daha attı. Washington yönetimi, gelişmiş önleyici füze üretimini hızlandırmak için savunma devi Lockheed Martin ile milyarlarca dolarlık yeni bir anlaşmaya imza attı.

ABD’den 4,7 Milyar Dolarlık Stratejik Hamle

ABD hükümeti, Patriot sisteminin en gelişmiş önleyicilerinden biri olan PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) füzelerinin üretimini artırmak üzere 4,7 milyar dolar değerinde kesinleştirilmemiş sözleşme (UCA) imzaladı. Anlaşma kapsamında üretim kapasitesinin genişletilmesi ve 2026 yılı içinde ABD ile müttefik ülkelere rekor sayıda teslimat yapılması hedefleniyor.

Bu adım, son dönemde artan operasyonel kullanım nedeniyle azalan mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Tedarik Zincirinde Büyük Dönüşüm

Söz konusu sözleşme, ABD Savunma Bakanlığı’nın United States Department of Defense Tedarik Dönüşüm Stratejisi kapsamında yürütülen çalışmaların devamı niteliğini taşıyor. Lockheed Martin, yaptığı altyapı ve tedarik zinciri yatırımları sayesinde PAC-3 MSE üretimini üç katına çıkarabilecek kapasiteye ulaştığını açıkladı.

Bu süreçle hem mevcut siparişlerin hızlandırılması hem de yeni taleplerin karşılanması amaçlanıyor.

Sahada Kanıtlanmış Savunma Sistemi PAC-3 MSE, modern hava ve füze savunma mimarisinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Sistem, balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını “hit-to-kill” teknolojisiyle doğrudan çarpışarak etkisiz hale getirmek üzere tasarlandı.

Patriot Air Defense System ailesinin en gelişmiş önleyicisi olan PAC-3 MSE, ABD’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki birçok müttefik ülke tarafından kullanılıyor. Geliştirilmiş roket motoru sayesinde daha uzun menzil, daha yüksek irtifa ve üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

Savunma Sanayisinde Dev Yatırımlar

Lockheed Martin, mühimmat üretimini artırmak amacıyla son yıllarda 7 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların yaklaşık 2 milyar dolarlık kısmı doğrudan üretim hızlandırma çalışmalarına ayrıldı. Şirket, yeni nesil üretim tesisleriyle savunma sanayisinde hız ve sürekliliği artırmayı hedefliyor.

Üretim Artışı PAC-3 ile Sınırlı Değil

Şirketin üretim kapasitesini artırma çalışmaları yalnızca PAC-3 MSE ile sınırlı değil. Lockheed Martin aynı zamanda aşağıdaki kritik sistemlerde de üretimi artırıyor:

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD): Atmosfer içi ve dışı balistik füze tehditlerine karşı geliştirilmiş ileri seviye savunma sistemi.

Precision Strike Missile (PrSM): Eski ATACMS füzelerinin yerini alması planlanan, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli yeni nesil mühimmat.

PrSM füzeleri, ABD ve müttefik kuvvetlerin envanterinde bulunan M207A1 Multiple Launch Rocket System ve M142 HIMARS gibi platformlardan ateşlenebiliyor.

Küresel Savunma Dengelerinde Yeni Dönem

Yeni sözleşmeyle birlikte ABD ve müttefiklerinin hava ve füze savunma kapasitesinin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre bu adım, artan küresel güvenlik tehditlerine karşı Batı ittifakının caydırıcılığını önemli ölçüde artıracak.