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ABD'den 3 ülkeye silah satışı… Mısır’a gidecek olan silahla dikkat çekti

ABD yönetiminin, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1.5 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi. Bu üç ülke arasında Mısır'daki darbeci yönetimin denizlere yoğunlaşması ve savaş gemileri alacak olması dikkat çekti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:31
ABD'den 3 ülkeye silah satışı… Mısır’a gidecek olan silahla dikkat çekti

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongrenin bilgilendirdirildiği kaydedildi.

Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı ayrı mektuplar gönderen ajans, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1.5 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

Mısır için savaş gemileri

Buna göre, Mısır'daki darbeci yönetimin 554 milyon dolar karşılığında "Oliver Hazard Perry" tipi savaş gemileri, FMC füze botları ve MHC/CMH mayın arama gemileri için teknik desteğin yanı sıra 25 ve 28 metrelik iki hızlı devriye botu satışının yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore'nin elindeki İHA'lar için lojistik destek, eğitim ve ekipman anlaşması

Güney Kore'nin ise 950 milyon dolar karşılığında elinde bulundurduğu 30 adet RQ-4 Block tipi insansız hava aracı için lojistik destek, uçuş eğitimi, iletişim ekipmanı, parça ve bakım desteği alacağı belirtildi.

Kanada'ya gelişmiş askeri iletişim ekipmanı ve parçaları

Ayrıca Kanada'nın da 44 milyon dolar kaşılığında 152 adet MIDS-JTRS gelişmiş askeri iletişim ekipmanı, teknik destek ve parçalarını alacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:41
  1. Kanada
  2. Mısır

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