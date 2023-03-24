  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'deki Yahudi karşıtlığı rekor kırdı
Dünya

ABD'deki Yahudi karşıtlığı rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:13:00 -
ABD'deki Yahudi karşıtlığı rekor kırdı

ABD'deki önemli Yahudi kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (ADL), ülkede Yahudi karşıtlığı vakalarındaki artış oranının, 2022'de en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ABD'de 2022'de 3 bin 697 Yahudi karşıtı (antisemitik) vakanın kaydedildiği duyuruldu.

2021'e kıyasla antisemitizm olaylarında yüzde 36 artış görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu artışın ADL'nin kayıt tutmaya başladığı 1979'dan bu yana kaydedilen "en yüksek oran" olduğu vurgulandı.

En fazla Yahudi karşıtlığı vakası New York'ta

ADL'nin açıklamasına göre en fazla antisemitizm olayının görüldüğü eyalet ise 580 vaka ile New York oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADL yöneticisi Jonathan Greenblatt, "Antisemitik olaylardaki bu çarpıcı ve tamamen kabul edilemez artıştan dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23