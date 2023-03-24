ABD'deki Yahudi karşıtlığı rekor kırdı

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ABD'de 2022'de 3 bin 697 Yahudi karşıtı (antisemitik) vakanın kaydedildiği duyuruldu.

2021'e kıyasla antisemitizm olaylarında yüzde 36 artış görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu artışın ADL'nin kayıt tutmaya başladığı 1979'dan bu yana kaydedilen "en yüksek oran" olduğu vurgulandı.

En fazla Yahudi karşıtlığı vakası New York'ta

ADL'nin açıklamasına göre en fazla antisemitizm olayının görüldüğü eyalet ise 580 vaka ile New York oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADL yöneticisi Jonathan Greenblatt, "Antisemitik olaylardaki bu çarpıcı ve tamamen kabul edilemez artıştan dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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