ABD'deki Türk öğrenciler ve öğretim görevlileri New York Türkevi'nde buluştu

New York Eğitim Ataşeliğince, New York Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen programda, ABD’de MEB ve Fullbright bursuyla ya da kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler ve akademisyenler eğitim alanındaki problemleri ve yeni gelişmeleri konuştu.

Programın ilk bölümünde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sorularını cevaplayarak, bazı sorunların aşılması konusunda fikir ve önerileri değerlendirdi.