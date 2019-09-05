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ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu

ABD Doğu Virginia Bölge Yargıcı Anthony Trenga, hükümetin aralarında Müslümanların da bulunduğu 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesinin" anayasaya aykırı olduğuna karar verdi

05 Eylül 2019 Perşembe 21:56
ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal bir yargıç, hükümetin, aralarında Müslümanların da bulunduğu 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesinin", kişilerin anayasal haklarına aykırı olduğuna hükmetti.

Doğu Virginia Bölge Yargıcı Anthony Trenga, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) desteğiyle bir grup Müslüman'ın, hükümetin "terör izleme listesine" yönelik açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Listeye dahil edilen kişilerin anayasal haklarının ihlal edildiğini belirten Yargıç Trenga, hakkında "terörist" olduğuna dair herhangi bir delil bulunmayan kişilerin bu şekilde seyahat başta olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Davacılar, kendilerinin bu listeye yanlışlıkla alındığını ve hükümetin listeleme sürecinin hatalar ile dolu olduğunu savunmuştu.

Davanın avukatı Gadeir Abbas, yaptığı açıklamada, yargıcın kararını "zafer" olarak niteleyerek, "Masum insanlar, izleme listesi sisteminin dışında tutulmalıdır. Anayasanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin "terör izleme listesi"

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yönettiği "terör izleme listesi", birçok Amerikan federal kurumu ile paylaşılıyor.

Haziran 2017 itibarıyla 1,16 milyon kişinin dahil olduğu listede, 2013'te sadece 680 bin kişi olduğu biliniyor. Listede 4 bin 600 Amerikan vatandaşı bulunurken, kalanları yabancılar teşkil ediyor.

Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, bu yıl başında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu listedeki kişilerin bilgilerini yabancı hükümetlerle ne şekilde paylaşıldığına dair açıklama yapması konusunda bir öneri sunmuştu. Öneri, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:56
  1. ABD
  2. CAIR
  3. terör izleme listesi

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