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Dünya ABD'deki sel felaketinde can kaybı yükseldi
Dünya

ABD'deki sel felaketinde can kaybı yükseldi

ABD'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 21:24:00 -
ABD'deki sel felaketinde can kaybı yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz'da başlayan ve halen süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

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