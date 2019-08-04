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ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu!

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 01:29
ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu!

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius’un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:29
  1. Patrick Crusius
  2. ABD
  3. Teksas

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