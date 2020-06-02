ABD’deki protestolarda TRT World ekibine iki ayrı saldırı

TRT World ekipleri de Amerika’daki gelişmeleri dünyaya aktarırken saldırıya uğradı. Washington ve Minneapolis’teyayın yapan TRT Worldekipleri protestolar esnasında polisin attığıplastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.

ABD’de protestoların başladığı ilk günden bu yana sıcak anları olayların merkezinde takip eden TRT World ekipleri, yaşananları ekrana taşırken Amerikan polislerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı plastik mermi ve gaz fişeklerine maruz kaldı.

TRT World’ün Washington muhabiri Sally Ayhan, Beyaz Saray’ın önündeki protestoları ve gizli servisin aldığı güvenlik önlemlerini canlı yayında aktardığı esnada,oana kadarki en sert müdahalelerden biri gerçekleşti. Bazı göstericilerin yaralandığı müdahale sırasında TRT World muhabiriSally Ayhan da plastik mermilerlegöğsünden ve bacağından yaralandı.

Protestoların ve polis şiddetinin had safhada olduğu bir diğer merkez olan Minneapolis’te de aynı dakikalarda bir başka TRT World muhabiri LionelDonovan ve kameraman Barbaros Sayılgan da yaşananları ekrana taşırken yine polis şiddetinden kaçamadı. LionelDonovan, kasığına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük protestolarına sahne olurken, TRT World tüm dünyanın yakından izlediği olayları sahadaki ekipleriyle en sıcak noktalardan anbean ekranlara taşımaya devam ediyor.