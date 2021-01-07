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Gündem ABD'deki olaylar sonrası Davut Güloğlu'ndan Necmettin Erbakan paylaşımı
Gündem

ABD'deki olaylar sonrası Davut Güloğlu'ndan Necmettin Erbakan paylaşımı

Washington'da Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Davut Güloğlu, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını ekledi. Güloğlu'nun söz konusu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:52:00 -
ABD'deki olaylar sonrası Davut Güloğlu'ndan Necmettin Erbakan paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da, dün Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle olaylar büyüdü ve 4 kişi hayatına kaybetti.

Davut Güloğlu'ndan Necmettin Erbakan paylaşımı

Dünyaya bomba gibi düşen olayların ardından şarkıcı Davut Güloğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güloğlu, söz konusu paylaşımına merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını ekleyerek şu notu düştü:

"ABD’de yaşanan demokrasi krizini izlerken; Amerikan demokrasisini yaşamış olan coğrafyalar..."

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