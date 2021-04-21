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Dünya ABD'deki George Floyd davasında karar verildi
Dünya

ABD'deki George Floyd davasında karar verildi

ABD’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldıktan sonra ölümüne yol açan eski polis memuru Derek Chauvin hakkında mahkeme kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:40:00 -
ABD'deki George Floyd davasında karar verildi

ABD’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin jüri tarafından, 2. derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekten suçlu bulundu.

Ne olmuştu?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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