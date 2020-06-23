ABD'deki bir gazetede yayımlanan İslam karşıtı ilan

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel bir gazetede yayımlanan İslam karşıtı ilana ilişkin, "İslam, nükleer bombalar değil, alemlere rahmet için gönderilmiş bir dindir." ifadesini kullandı.

Karadaği, ABD'deki eyaletin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennessean'da tam sayfa yayımlanan ve eyaletin başkenti Nashville'in, “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” ilanı üzerine, sosyal medyadaki Facebook hesabından yazılı açıklama yaptı.

Karadaği, ilanı veren “Amerika için Gelecek Bakanlığı” isimli grubun, İncil'de bile sağlam dayanağı olmayan bir kehanete dayandığını; nefret ve ırkçılık saikiyle yalan ve iftiraya başvurduğunu belirtti.

"Bu ırkçılar, siyahi kardeşlerimize yönelik nefret ve ırkçılıkla yetinmediler, şimdi de başka bir ayrımcılık, nefret ve ırkçılık peşindeler. Onlar beyazlardan başka kimseyi istemiyorlar." diyen Karadaği şunları kaydetti:

"İslam, nükleer bombalar değil alemlere rahmet için gönderilmiş bir dindir. Bu, gayrimüslimlerden hakkaniyetli kişilerin de kabul ettiği bir hakikattir. Amerikalı yazar Michael Hart, 'Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100' adlı eserinde ilk sıraya Hazreti Muhammed'i koymuştur."

Karadaği ayrıca, Fransız yazar Alphonse de Lamartine'nin Osmanlı Tarihi isimli kitabında, Hazreti Muhammed'i tarihin önde gelen şahsiyetleriyle karşılaştırdıktan sonra "Bu kişilerin silah üretip imparatorluklar kurduğu, İslam peygamberinin ise o dönem milyonlarca insana önderlik edip tüm batıl inançları ve düşünceleri ortadan kaldırdığı" çıkarımında bulunduğunu aktardı.



İslam'ın üçüncü nükleer dünya savaşına sebep olacağı yönündeki iddiaya ilişkin Karadaği, şunları kaydetti:

"Hristiyan Avrupa, iki dünya savaşı çıkardı. Bu savaşlarda yarım asırdan kısa bir sürede milyonlarca kişi öldü. Avrupa ayrıca son yüzyıllarda pek çok dünya ülkesini işgal etti ve kendi maddi medeniyetini inşa etmek için bu ülkelerin kaynaklarını sömürdü. Ayrıca, Afrika ve başka yerlerden, Amerika'da tarım, sanayi ve diğer ağır hizmetlerde çalıştırılmak üzere milyonlarca kişi zorla getirildi. İnsan ticareti bu medeniyetin yüz karasıdır ve Hazreti İsa'nın getirdiği dini mesajdan da uzaktır."

İslam tarihinin ne ırk ne de dünya savaşı çıkardığına, Hazreti Muhammed ile ondan sonra gelen halifeler ve İslam devletlerinin girdiği savaşların çoğunlukla savunma savaşı olduğuna dikkati çeken Karadaği, bu savaşlardaki can kayıplarıyla insanlık tarihindeki diğer savaşların kıyaslanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Karadaği, İslam ülkeleri arasında sadece Pakistan'ın nükleer silaha sahip olduğuna ancak onun da kendi iç meseleleriyle meşgul olduğuna, nükleer başlıklar ile bombaların, Müslüman olmayan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerde bulunduğuna işaret etti.

The Tennessean'daki ilanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanılmıştı.

The Tennessean yetkilileri daha sonra ''korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez'' diye niteledikleri ilan için özür dilemişti.