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Dünya ABD'de yumurta fiyatları 2022'de rekor kırdı
Dünya

ABD'de yumurta fiyatları 2022'de rekor kırdı

ABD'de kuş gribi salgınları, yumurta üretimini azaltarak fiyatları 2022'de rekor seviyelere yükseltti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 21:09:00 -
ABD'de yumurta fiyatları 2022'de rekor kırdı

ABD'de kuş gribi salgınları, yumurta üretimini azaltarak fiyatları 2022'de rekor seviyelere yükseltti.

ABD Tarım Bakanlığı Ekonomik Araştırma Servisi'nin paylaştığı çalışmaya göre, geçen yıl, yüksek derecede patojenik olan kuş gribi kümes hayvanlarını vurdu.

Tekrarlayan salgınların sonucunda, ABD yumurta stokları Aralık 2022'nin son haftasında, yıl başına göre yüzde 29 azaldı.

Geçen yıl şubatta başlayan salgından aralık sonuna kadar 43 milyondan fazla yumurta tavuğu etkilendi. Kısıtlı arz nedeniyle, toptan yumurta fiyatları yıl boyunca yükseldi.

Ayrıca normalden daha düşük seviyede olan yumurta stokları ve kasım-aralık aylarını kapsayan tatil sezonu nedeniyle artan talep, yumurta fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Geçen yıl aralık ayındaki Noel haftasında kabuklu yumurta fiyatları, 2022'nin başına kıyasla yüzde 267 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 210 daha yüksek kaydedildi.

Geçen senenin son haftasında stokların artmaya başlamasıyla yumurta fiyatları düştü. Sektörün tatil sezonunu atlatması ve yumurta tavuğu sayısının artmasıyla toptan satış fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

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