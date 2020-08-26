  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de yine siyahi isyanı! Acil durum ilan edildi
Dünya

ABD'de yine siyahi isyanı! Acil durum ilan edildi

Polisin sırtından vurduğu siyahi Jacob Blake’in felç kaldığı iddiası ABD’yi karıştırdı. Ülkede büyüyen protestolardan dolayı acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:27:00 - 2020-08-26 08:31:02
ABD'de yine siyahi isyanı! Acil durum ilan edildi

ABD’de siyahilere uygulanan polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor.

Boğularak öldürülen George Floyd’un ardından son olarak Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaraladığı siyahi Jacob Blake polis tarafıdan sırtından vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Blake’nin belden aşağısının felç kaldığı haberi ülkede protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Polis kurşunuyla felç kalan Blake'in ailesi, avukatlarıyla birlikte mahkeme binasının önünde düzenledikleri basın toplantısında Blake'in yeniden yürüyebilmesinin ‘mucize’ olacağını belirtti.

Blake'in omuriliğinin büyük bir kısmının ve ince bağırsakların alındığını kaydeden ailenin avukatları, omurilikten geçen merminin siyahi genci felç ettiğini aktardı.

Protestolar büyüdü

Blake’nin felç olduğu haberinin yayılmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Büyüyen olaylar nedeniyle Wisconsin eyaletinde acil durum ilan edildi.

Protesto gösterileri sırasında birçok eyalet binası da ateşe verildi.

Jacob Blake'in vurulduğu Kenosha'da sokağa çıkma yasağı uzatılırken gösterilerin kontrol altına alınması için mevcut 100 ulusal muhafız sayısı 250'ye çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Wagner, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmel..
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı