ABD'de yine siyahi isyanı! Acil durum ilan edildi
Polisin sırtından vurduğu siyahi Jacob Blake’in felç kaldığı iddiası ABD’yi karıştırdı. Ülkede büyüyen protestolardan dolayı acil durum ilan edildi.
ABD’de siyahilere uygulanan polis şiddetinin ardı arkası kesilmiyor.
Boğularak öldürülen George Floyd’un ardından son olarak Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaraladığı siyahi Jacob Blake polis tarafıdan sırtından vuruldu.
Hastaneye kaldırılan Blake’nin belden aşağısının felç kaldığı haberi ülkede protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.
Polis kurşunuyla felç kalan Blake'in ailesi, avukatlarıyla birlikte mahkeme binasının önünde düzenledikleri basın toplantısında Blake'in yeniden yürüyebilmesinin ‘mucize’ olacağını belirtti.
Blake'in omuriliğinin büyük bir kısmının ve ince bağırsakların alındığını kaydeden ailenin avukatları, omurilikten geçen merminin siyahi genci felç ettiğini aktardı.
Protestolar büyüdü
Blake’nin felç olduğu haberinin yayılmasının ardından protesto gösterileri düzenlendi. Büyüyen olaylar nedeniyle Wisconsin eyaletinde acil durum ilan edildi.
Protesto gösterileri sırasında birçok eyalet binası da ateşe verildi.
Jacob Blake'in vurulduğu Kenosha'da sokağa çıkma yasağı uzatılırken gösterilerin kontrol altına alınması için mevcut 100 ulusal muhafız sayısı 250'ye çıkarıldı.