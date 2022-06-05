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Dünya ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 12:43:00 - 2022-06-05 13:10:12
ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen saldırının görgü tanıkları, "birkaç aktif atıcının" kalabalığa ateş ettiğini gördüklerini aktarırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibinin yönlendirildiği aktarıldı.

Philadelphia polisi yaptığı açıklamada, gece yarısından kısa bir süre önce şehrin 3. Cadde yakınlarındaki hareketli South Street semtinde silah seslerinin patlak verdiğini aktardı. Olay yerindeki polisler, saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin 25 yaşında bir kadın ve 22 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Güvenlik kordonu oluşturulurken, yerel halktan bölgeden uzak durması istendi.

Polis, olaya müdahale eden bir polis memurunun silahlı saldırganlardan birine ateş ettiğini aktardı ancak adamın vurulup vurulmadığı belli değil.

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