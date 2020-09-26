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Dünya ABD'de yeni vize düzenlemesi
Dünya

ABD'de yeni vize düzenlemesi

Trump yönetimi uluslararası öğrenciler, üniversiteler arası değişim programı ziyaretçileri ve uluslararası çalışan gazeteciler için verilen vizelerde sabit bitiş tarihi gelmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:28:00 -
ABD'de yeni vize düzenlemesi

Münübe Yılmaz

Trump yönetimi uluslararası öğrenciler, üniversiteler arası değişim programı ziyaretçileri ve uluslararası çalışan gazeteciler için verilen vizelerde sabit bitiş tarihi gelmesini istiyor. ABD vizelerinde kalış sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme teklifi sunan Trump yönetimi, F, J ve İ vize türlerinde ilgili programın bitmesini beklemeden sabit bir bitiş tarihi bulunmasını öneriyor. Şu anda F-1 öğrenci vizesi üniversitedeki tahsil programını tamamlayana kadar, MEB'in yurtdışına gönderdiği öğrencilerinin başvurduğu J-1 vize turu de araştırma veya eğitim programı bitene kadar ABD'de kalmaya hak tanıyor.Fakat ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Perşembe günü yayınladığı 256 sayfalık teklif ile bu vize türlerinin süresinin 4 yılla sınırlandırılması ve dil eğitimi alanlar için de kısıtlı koşullarda uzatmaya başvurma imkanı olacak şekilde 2 yıl süreli olarak verilmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edimesi halinde her yıl eğitim için ABD'ye giden öğrencilerin sayısında ciddi bir düşüş olması bekleniyor.

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