  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları nisanda beklenmedik bir şekilde arttı

Ülkede yeni konut satışları, nisanda yüzde 0,6 artışla 623 bine yükseldi - Bu dönemde beklenmedik bir artış gösteren yeni konut satışlarının yüzde 21,9 azalması bekleniyordu

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:11:05 -
ABD'de yeni konut satışları nisanda beklenmedik bir şekilde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 0,6 artışla 623 bine yükseldi ve beklentilerin aksine artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. ABD'de bu dönemde 623 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 21,9 azalışla 480 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,2 azaldı.

Ayrıca, mart ayına ilişkin yeni konut satış rakamları 627 binden 619 bine revize edildi.

ABD'de nisan ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8,5 düşerek 309 bin 900 dolara geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı