  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir market zincirinden daha indirim açıklaması

Başkan Yardımcısı Harris’in sözleri Amerikalıları şok etti! Öyle bir söz söyledi ki…

Bölgede savaş sesleri yükselirken Rusya'ya karşı dikkat çeken çağrı: Türkiye insansız hava araçları vermeli

Bütün oklar Abdullah Gül'ü gösteriyor

Bill Gates çıkışı olay! Ünlü yazardan şok sözler: Türklerle ilgili o sırrı öğrenmek için DNA toplamaya başladılar

Fransa’dan Afganistan hamlesi! İlk sevkiyat gerçekleşti

Dolar spekülasyoncuları için harekete geçildi! BDDK'dan 5 isim hakkında suç duyurusu

Yunanistan’ı Türkiye korkusu sardı! İHA ve SİHA’lara karşı neler yapacaklarını konuştular

O denetimlere sert tepki: Dostlar alışverişte görsün

Şeamet tellalı Zelyut bildiğiniz gibi! Türkiye'de kur yine…
Dünya ABD'de yeni felaket! Günlük hayat durma noktasına geldi
Dünya

ABD'de yeni felaket! Günlük hayat durma noktasına geldi

ABD'nin bazı eyaletlerinde Noel gecesi başlayan kar fırtınası ve şiddetli yağış, bazı kilit otoyollarda ve havalimanlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:35:00 -
ABD'de yeni felaket! Günlük hayat durma noktasına geldi

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki bazı eyaletlerinde Noel gecesi başlayan kar fırtınası ve şiddetli yağış, bazı kilit otoyollarda ve havalimanlarında trafiğin aksamasına sebep oldu.

Hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına, Kuzey California ve Nevada dağlarına aşırı kar düşmesine ve ana bağlantıları sağlayan bazı otoyolların kapanmasına neden olurken, Sierra Nevada'da seyahat etmenin birkaç gün boyunca zor olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Eyaletler arası bağlantı yolu I-395'te görüş mesafesinin kar yüzünden aşırı derecede düşmesi sonucu 20 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

I-80 otoyolunun California ile Nevada arasındaki 112 kilometrelik bölümü de hafta sonu trafiğe kapalı kalırken, Nevada sınırındaki Tahoe Gölü civarına kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

California Ulaştırma İdaresi, sürücüleri kaygan yol koşullarına karşı uyardı ve diğer birçok yolu da kapattığını duyurdu.

Ayrıca, California'nın San Francisco şehrindeki sahil yolunun 64 kilometrelik bölümü aşırı yağışlara bağlı toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

California'nın güney bölgesi ise cumartesi gecesi, sokakları sular altında bırakan ve elektrik direklerini deviren şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi altında kaldı.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın 5 numaralı terminalinin, "fırtınayla ilgili bir elektrik sorunu yüzünden" kısmen kapandığı ve yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısında, Kanada sınırında yer alan Washington eyaletinde ise gelecek birkaç gün içinde "daha önce hiç görülmemiş" soğukların yaşanmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay