ABD'de yeni enflasyon rekoru! Son 41 yılın zirvesinde

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti enflasyonun yüzde 8.4 olarak açıklanmasıydı. Şubatta ise yıllık enflasyon yüzde 7.9 olmuştu.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 8,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti ise yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.

Şubat enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık olarak çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.

Yüksek enflasyon uyarısı gelmişti

Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Şubat ayı enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.

Psaki "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.