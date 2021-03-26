ABD'de Utah eyaletinde mobil cihazlardan pornoya erişim yasaklandı

ABD'nin Utah eyaletinin Cumhuriyetçi valisi, muhafazakar eyalette satılan tüm cep telefonlarının ve tabletlerin pornografiyi otomatik olarak engellemesini gerektiren yasayı imzaladı. Kararı eleştirenler, anlaşmazlığa neden olan hamleyi ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'ndeki ifade özgürlüğü hakkının ciddi bir ihlali olarak görüyor.

Çocukların uygunsuz sitelere erişimini engelleyecek

Vali Spencer Cox, bu önlemin çocukların açık seçik online içeriklere erişimini engellemeye dair "önemli bir mesaj" vereceğini öne sürüyor.

Kararın uygulanmasının zor olacağına dair endişeleri gidermek için getirilen bir hüküm kapsamında, 5 başka eyalet daha benzer yasalar çıkarmazsa kararın uygulamasına yönelik doğrudan adımlar atılmayacak. Bu, Utah'ın pornoya ulaşılabilirliği kısıtlamaya yönelik yasama kampanyasındaki son hamlesi oldu.

Utah Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), tasarının anayasaya uygunluğunun yeterince dikkate alınmadığını ve muhtemelen mahkemeye taşınacağını söyledi.

Porno yıldızları kararı eleştirdi

ACLU'nun avukatı Jason Groth, "Bu, Yasama Meclisi'nin yürürlüğe koyduğu mevzuatın anayasal etkilerini göz ardı etmesinin bir başka örneği" dedi.

Porno yıldızı Cherie DeVille'in de aralarında bulunduğu uygulama karşıtları, ifade özgürlüğüne etkilerine dair endişeler nedeniyle valiye tedbiri veto etme çağrısında bulundu.

Tasarıyı sunan delege Susan Pulsipher, vali yasayı imzaladığı için "minnettar" olduğunu ve bunun bilhassa daha faza çocuk kendi cihazına sahip olurken, çocuklarının kasıtsız şekilde pornografiye maruz kalmasını önlemeye çalışan ebeveynlere destek olacağını umduğunu söyledi.

Anayasallık sorununa değinen Pulsipher, yetişkinlerin filtreleri devre dışı bırakabileceğini belirtti. Uzmanlar bunun yine de yasal kaygıları gündeme getirebileceğini düşünüyor.

Pornografiye karşı mücadele

Utah'ın parlamenterleri uzun zamandır pornografiye karşı mücadele ediyor. Daha önce de basılı ve online yayınlarda uyarı etiketlerini zorunlu kılmış ve 2016'da pornografiyi "halk sağlığı krizi" ilan ederek bunu yapan ilk eyalet olmuşlardı.

Eyalet yasama organındaki pek çok temsilci aynı zamanda İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin de üyesi. Kilisenin liderleri de pornografinin tehlikeleri olduğunu düşündükleri meselelere karşı çıkıyor.

Son tasarının gelecekte yasalaşmasına dair bazı emsaller bulunuyor. 2016'dan bu yana bir düzineden fazla eyalet Utah örneğini takip ederek pornoyu halk sağlığı krizi ilan etti. Bu sefer sadece 5 eyaletin Utah'ın öncülüğünü takip etmesi yeterli.