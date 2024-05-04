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Dünya ABD’de uçak plaja çakıldı
Dünya

ABD’de uçak plaja çakıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 16:36:00 -
ABD’de uçak plaja çakıldı

ABD, New York'ta acil iniş yapmak zorunda kalan uçak plaja çakıldı.

ABD’nin New York kentinde pilot ile bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 uçağının motorunda arıza meydana geldi.

Acil iniş kararı alan pilot, tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirdi. İniş sırasında uçak kumsala çakıldı, takla attı.

O anlar plajdaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlattı.

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