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Ekonomi ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı
Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:38:15 -
ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de tüketici kredileri, eylülde 16,2 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, eylülde aylık 16,2 milyar dolar artarak 4,16 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 9 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde ağustos ayındaki azalış ise 7,2 milyar dolardan 6,9 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 4 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,2 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,7'lik artış gösterdi. Mart, nisan ve mayıs aylarında yıllık bazda düşüş kaydeden veri, haziranda ve temmuzda artış göstermiş, ağustosta ise yüzde 2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 ve devir yapmayan krediler yüzde 4,6 artış kaydetti.


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