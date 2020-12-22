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Ekonomi ABD'de tüketici güveni aralıkta beklenenin aksine düştü
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni aralıkta beklenenin aksine düştü

Ülkede tüketici güven endeksi, aralıkta aylık 4,3 puan azalışla 88,6 seviyesine geriledi - Bu dönemde piyasa beklentisinin aksine düşüş gösteren verinin, aralıkta 97 değerini alması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:51:39 -
ABD'de tüketici güveni aralıkta beklenenin aksine düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 4,3 puan azalarak 88,6 seviyesine geriledi ve beklenmedik bir düşüş gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 4,3 puan azalarak 88,6'ya düştü.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden tüketici güveninin aralıkta 97 olması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni kasımda ise 92,9 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta 15,6 puan azalışla 90,3 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 3,2 puan artarak 87'5 değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artmasının güveni kısıtladığını, tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerinin aralıkta keskin bir kötüleşme gösterdiğini belirtti.

Franco, "Genel olarak büyümenin dördüncü çeyrekte daha da zayıfladığı görülüyor ve tüketiciler 2021'in başlarında ekonominin önemli bir ivme kazanacağını öngörmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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