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Ekonomi ABD'de tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ülkede tüketici güven endeksi, eylülde aylık yüzde 4,8 puan artarak 78,9'a yükseldi - Kovid-19 salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan tüketici güven endeksine ilişkin piyasa beklentisi, 75 değerini alması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:55:22 -
ABD'de tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9'a çıktı ve 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9 değerine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan tüketici güveninin, eylülde 75 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustos ayında 74.1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 4,6 puan artarak 87,5'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,8 puanlık artışla 73,3'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin eylül başında iyileşme gösterdiğine dikkati çekti.

Curtin, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinin geleceğe yönelik ekonomik beklentiler üzerinde etkili olmaya başladığı aktardı.

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