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Dünya ABD'de Trump-Biden kavgası devam ediyor
Dünya

ABD'de Trump-Biden kavgası devam ediyor

Eski başkan Donald Trump destekçileri ile yeni Başkan Joe Biden taraftarı bir grup ABD'nin New York eyaletinde itfaiye birimine asılan 'ırkçı' bayrağın kaldırılmasını istedi. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 01:42:00 -
ABD'de Trump-Biden kavgası devam ediyor

ABD'nin New York eyaletinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanının astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.

Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.

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