  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik yukarı yönlü revize edildi
Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik yukarı yönlü revize edildi

Bu yılın ikinci çeyreğine ait tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 7,3'ten yüzde 10,1'e yükseltildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:19:24 -
ABD'de tarım dışı verimlilik yukarı yönlü revize edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 arttı ve 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 7,3'ten yüzde 10,1'e yükseltildi. Böylece tarım dışı iş gücü verimliliğinde 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artış kaydedildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 7,5 artması yönündeydi. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 azalış kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,1 ve çalışma saati yüzde 42,9 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 12,2'den yüzde 9'a revize edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,6 artan birim emek maliyetinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,1 artış göstermesi bekleniyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi
Gündem

Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi

86 yıllık hasretin ardından 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Hristiyan dünyasının önemli isimlerine gönderilmek üzere ..
Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar
Gündem

Yargıtay'dan Fetullah Gülen'in kardeşi hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in 10 yıl 6 a..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı