ABD'de tarihi seçim: Müslüman aday önde!

New York’ta önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimlerinde, “Demokratik sosyalist” kimliğiyle öne çıkan Zohran Mamdani, anketlerde %44’lük destek oranıyla lider konumda.

New York’ta önümüzdeki Salı günü yeni belediye başkanını seçecek. Kentin ekonomik, kültürel ve politik olarak en görünür koltuğu için yarış, 'Müslüman aday' Zohran Mamdani, bağımsız aday eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçiyor. Seçimler, 2028 başkanlık seçimleri açısından da önemli görülüyor.

Mamdani önde ama parti merkezi çekinceli

Suffolk Üniversitesi’nin 23-26 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Mamdani, yüzde 44 destekle önde giderken, Cuomo’nun desteği yüzde 34, Sliwa’nınki ise yüzde 11 seviyesinde. Victory Insights’ın araştırmasında da Mamdani önde yer alıyor.

Amerikan basınına göre Mamdani’nin "Demokratik sosyalist" olarak tanımlanan kimliği, partinin merkez kanadında çekince yaratıyor. Cuomo ise ılımlı Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerle ortak bir taban kurmaya çalışıyor. Mamdani, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve bağımsız senatör Bernie Sanders gibi isimlerin açık desteğini aldı. Ancak İsrail politikalarına yönelik eleştirileri ve sosyalizm yanlısı söylemleri, bazı seçmenlerin mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.

2028 başkanlık seçimleri için ipucu

New York Belediye Başkanlığı koltuğu, ulusal düzeyde siyasi güç kazanmanın ilk basamağı sayılıyor. Michael Bloomberg ve Rudy Giuliani gibi isimler, belediye başkanlıkları döneminde ulusal figürlere dönüştü.

Mamdani’nin kazanması, bazı uzmanlara göre Demokrat Parti’nin "sola kaydığını" gösterecek. Tersine, daha "merkez çizgide" bir aday kazanırsa, parti yönetimi için "ılımlı siyasete dönüş" sinyali olacak. Bu durumun, 2028 başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti’nin hangi yönde evrileceği konusunda ipuçları verebileceği düşünülüyor.

Zohran Mamdani kimdir?

Zohran Mamdani, Uganda doğumlu Güney Asyalı bir Müslüman göçmen. Annesi Mira Nair uluslararası alanda tanınmış bir film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi’nde profesör. Mamdani’nin ailesi Hindistan’dan köken alıyor. Mamdani, 2018 yılında ABD vatandaşı oldu.

Kampanyası boyunca, Müslüman kimliği ve karşılaştığını söylediği İslamofobi üzerine sık sık konuşan Mamdani, geçmişte yaptığı bir konuşmada, "Giderek kutuplaşan Amerikan siyasetinde bile İslamofobinin iki tarafın ortak noktalarından biri haline geldiğini" söylemişti.

