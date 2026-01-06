  • İSTANBUL
Almanya’da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Ukrayna'yı savunmak için Alman askerleri yerine Almanya’da bulunan Ukraynalı gençlerin ülkelerine gitmelerini istedi.

Söder, Seeon kentinde partisinin düzenlediği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'da en kısa sürede barışın sağlanması için bir gelişme olmasını ümit ettiğini belirtti.

Ukrayna’da silahların bu yıl susması durumunda da Alman ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Söder, partisi için Alman ordusunun güçlendirilmesinin bir öncelik olduğunu kaydetti.

Alman askerlerinin Ukrayna’da görevlendirilmesinden yana olmadığını ifade eden Söder, “Bu yanlış bir yol olur. Tam tersi, Alman gençleri Ukrayna’ya gitmek zorunda kalmadan önce Almanya’daki Ukraynalı genç erkekler yurtlarına geri dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Söder, Ukraynalı gençlerin ülkelerini savunmak için Ukrayna’ya dönmelerinin önemli bir konu olması gerektiğini söyledi.

Almanya’nın ekonomik ve askeri olarak daha fazla bağımsız hale gelmesini de isteyen Söder, başkalarının vereceği destekten artık emin olamayacaklarını dile getirdi.

Söder, “Çin düşünüldüğünde eski ihracat pazarları bugün ihracat rakipleri haline geldiği için dünyadaki ekonomik durumun da değiştiğini hissettiklerini" kaydetti.

hasel

Doğru söze ne denir?Bavyera başbakanı haklı söylemde bulunmuş.
