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Dünya ABD'de sürücüsüz taksi polisten kaçtı
Dünya

ABD'de sürücüsüz taksi polisten kaçtı

ABD'de Cruise şirketinin sürücüsüz robot taksisi, San Francisco'da polisi görünce hızlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:41:00 -
ABD'de sürücüsüz taksi polisten kaçtı

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

Otonom araç geliştirme firması olan Cruise'a ait bir sürücüsüz otomobil, San Francisco sokaklarında polislerin ilgi odağı oldu.

Polisten kaçtı

Oldukça dikkat çeken ve içerisinde sürücü bulunmayan araç, polislerin yanına yaklaşmasıyla birlikte bir anda hızlanıp uzaklaşmaya başladı.

Her ne kadar sürücüsüz taksilerin insan gibi duyguları olmasa da araç, hatasını anladıktan bir süre sonra durdu ve acil durum ışıklarını yaktı.
Sürücüsüz araç ile polis arasındaki bu güldüren etkileşim, teknoloji ile kanun yaptırımı ve altyapı gibi mevcut sistemler arasındaki kopukluğu gösteriyor.

Cruise araçları, saatte maksimum 48 kilometre hızla hareket etmek ve 22.00 ve 06.00 arasında hizmet vermek üzere yerel makamlardan izin aldı. ABD'li yetkililer, araçların hafif yağmur ve siste trafiğe çıkmasına da izin veriyor.

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