ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! 2 ölü var
ABD Mississipppi'deki Walmart mağazasına ateş açılması sonucu, en az 2 kişi hayatını kaybetti.30 Temmuz 2019 Salı 16:48
ABD'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Walmart'ın Tennessee'deki bir mağazasında silahlı saldırı düzenlendi.
Southaven kentindeki mağazaya Salı günü sabah saatlerinde giren saldırgan, iki personeli vurarak öldürdü.
Amerikan medyası, kendisi de yaralanan saldırganın hastenede tedavi altına alındığını bildiriyor. Olay yerine gelen polislerden biri de hastaneye kaldırıldı ancak kurşun geçirmez yelek sayesinde ciddi bir yara almadı.
Southaven, Tennessee eyaletinin büyük kenti Memphis'in hemen yakınında yer alıyor.
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