ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! 2 ölü var ABD Mississipppi'deki Walmart mağazasına ateş açılması sonucu, en az 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Walmart'ın Tennessee'deki bir mağazasında silahlı saldırı düzenlendi. Southaven kentindeki mağazaya Salı günü sabah saatlerinde giren saldırgan, iki personeli vurarak öldürdü. Amerikan medyası, kendisi de yaralanan saldırganın hastenede tedavi altına alındığını bildiriyor. Olay yerine gelen polislerden biri de hastaneye kaldırıldı ancak kurşun geçirmez yelek sayesinde ciddi bir yara almadı. Southaven, Tennessee eyaletinin büyük kenti Memphis'in hemen yakınında yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.