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Dünya ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi ölü!
Dünya

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi ölü!

ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 06:55:00 - 2021-03-23 07:14:36
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi ölü!

ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

 

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