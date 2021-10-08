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Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 390 artışla 710 bin 189'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 17:06:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 99 bin 880 artarak 44 milyon 160 bin 916 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 390 artışla 710 bin 189'a çıktı.

California, 4 milyon 764 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 124 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 820 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 933 ile Teksas, 56 bin 407 ile Florida eyaletleri sıralandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 268 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 618 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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