ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 bin 931 artarak 43 milyon 683 bin 764 oldu. Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 237 artışla 701 bin 178'e ulaştı.

California, 4 milyon 732 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 84 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 256 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 65 bin 914 ile Teksas, 55 bin 457 ile New York geldi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,6'sına en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 233 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 492 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.