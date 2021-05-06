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Dünya ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 782 artarak 579 bin 286'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:09:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 44 bin 915 artarak 32 milyon 558 bin 718'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 782 artarak 579 bin 286'ya yükseldi.

California 3 milyon 750 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 906 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 253 bine yakın vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 70 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 538 ve Texas'ta 50 bin 471 olarak kayıtlara geçti.

107 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 148 milyona yakın kişiye ilk doz, 107 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 77 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 930 binden fazla vakayla Brezilya izliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 414 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 230 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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