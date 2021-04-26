ABD'de son bilanço açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 32 bin 767 artarak 32 milyon 77 bin 935'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 278 artarak 572 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 731 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 873 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 208 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 479 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 3 ve Texas'ta 49 bin 936 olarak kaydedildi.

94 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 139 milyondan fazla kişiye ilk doz, 94 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 313 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 340 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 390 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 214 binden fazla ölümle Meksika izliyor. Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 195 bini aşmış durumda.